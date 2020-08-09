عاجل ليبيا الان

خاص ليبيا 24..المريمي: صالح سيناقش في مصر استئناف تصدير النفط

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال فتحي المريمي، اليوم الأحد، إن زيارة رئيس مجلس النواب إلى مصر تأتي في إطار التعاون بين البلدين لحل الأزمة الليبية، وطرد الأتراك من ليبيا بعد اعتدائها على سيادتها.

وأضاف المريمي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا 24″، أنه سيتم خلال الزيارة أيضا مناقشة بعض الأمور المتعلقة باستئناف تصدير النفط، وخاصة أن هناك اتصالات دولية ومحلية حول هذا الأمر، ولكن بشرط التوزيع العادل للنفط بين الليبيين.

وأكد المريمي ان صالح سيلتقي عددا من المسؤولين المهمين في مصر كما سيلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث يتزامن تواجدهم معا في مصر.

The post خاص ليبيا 24..المريمي: صالح سيناقش في مصر استئناف تصدير النفط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • للاسف رئيس البرلمان لايعرف قيمة منصبه ليوظفه افضل فهو كبير العائلة الليبية وولى امر الشعب الليبى كاعلى سلطة منتخبة من نواب الشعب الليبى ومعترف به دوليا ولو كنت مكانك لنفذت كل كلمة اقولها واستطيع ان اجعل مرشج الرئاسة الامريكى يسعى لمقابلتى فكلمة منى تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية اما السفيه الامريكى فيقابله اى موظف ادارى فى البرلمان فانت تمتلك دليل قطعى على ارتكاب اردوغان جريمة حرب طبقا للقانون الدولى بنقل ارهابيين واسلحتهم الامريكية فى طائرات وسفن مدنية بمباركة الادارة الامريكية او على الاقل الرضا عما يحدث رغم انها تتباهى بمحاربة داعش وهى ترى معسكرات داعش فى صبراته علنا بدعم من زعيمهم اردوغان ومن حقك ان تطلب لجنة تحقيق من مجلس النواب الامريكى عن هذه الجريمة وعن دعم الادارة الامريكية لحكومة رفضها مجلس النواب مرتين رغم تباهى الامريكان بدعم الديمقراطية فى انحاء العالم !!!

    رد

  • المفروض رئيس البرلمان يقابل نظيرته الامريكية بلوسى وهى تتمنى امساك اخطاء على ترامب تستغلها فى الانتخابات ولديك فى ليبيا كوارث امريكية وليس اخطاء فسلاح امريكا يهرب الى ليبيا ليستخدم فى قتل الشعب الليبى

    رد