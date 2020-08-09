قال فتحي المريمي، اليوم الأحد، إن زيارة رئيس مجلس النواب إلى مصر تأتي في إطار التعاون بين البلدين لحل الأزمة الليبية، وطرد الأتراك من ليبيا بعد اعتدائها على سيادتها.

وأضاف المريمي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا 24″، أنه سيتم خلال الزيارة أيضا مناقشة بعض الأمور المتعلقة باستئناف تصدير النفط، وخاصة أن هناك اتصالات دولية ومحلية حول هذا الأمر، ولكن بشرط التوزيع العادل للنفط بين الليبيين.

وأكد المريمي ان صالح سيلتقي عددا من المسؤولين المهمين في مصر كما سيلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث يتزامن تواجدهم معا في مصر.

The post خاص ليبيا 24..المريمي: صالح سيناقش في مصر استئناف تصدير النفط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24