«المريمي»: عقيلة صالح في القاهرة لبحث سبل حل الأزمة الليبية وطرد الأتراك من بلادنا

أكد فتحي المريمي، أن زيارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى مصر تأتي في إطار التعاون بين البلدين لحل الأزمة الليبية، وطرد الأتراك من ليبيا بعد اعتدائها على سيادتها.

وقال «المريمي»، في تصريحات صحفية، إنه “سيتم خلال الزيارة مناقشة بعض الأمور المتعلقة باستئناف تصدير النفط، وخاصة أن هناك اتصالات دولية ومحلية حول هذا الأمر، ولكن بشرط التوزيع العادل للنفط بين الليبيين”.

وأوضح «المريمي» أن “صالح سيلتقي عددا من المسؤولين المهمين في مصر كما سيلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث يتزامن تواجدهم معا في مصر”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد وصل، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

ومن المنتظر أن تشمل مباحثات صالح بمصر لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، وأن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية، بحسب ما كانت نقلته صحيفة «الشرق الأوسط».