الغول : تحييد قطاع النفط هو أمثل الحلول لتفادي وقوع كوارث مسقبلية

النقابة العامة للنفط، أمس الأحد، أن تحييد القطاع النفطي عن التجاذبات العسكرية أو

السياسية هو أمثل الحلول للأزمة الراهنة .

وأوضح

مدير مكتب العلاقات الدولية والعربية بالنقابة العامة للنفط أحمد الغول، في تصريح

صحفي، أن أمثل حل لتفادي وقوع أي كوارث مستقبلية هو تحييد القطاع النفطي عن التجاذبات

العسكرية أو السياسية .

وكانت

المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت أن خسائر الإقفالات تجاوزت 8 مليارات دولار خلال

205 أيام منذ 18 يناير الماضي وحتى 9 أغسطس الجاري.

