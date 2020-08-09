“معيتيق” يتابع استئناف الرحلات بمطار معيتيقة

قام النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “أحمد معيتيق” يرافقه وزير المواصلات ورئيس مصلحة المطارات بجولة ميدانية داخل مطار معيتيقة الدولي في مدينة طرابلس، لتفقذ العملية التشغيلية بعد استئناف الرحلات -الأحد- بعد إغلاق للمطار تجاوز الأربعة أشهر.

وحضر استقبال المسؤولين مدير عام المطار ومساعده ومدير مديرية أمن المنفذ، فيما تخللت الجولة زيارة لبعض المرافق الأساسية بالمطار، منها محطة الركاب وبرج المراقبة الجوية وأعمال إعادة رصف المهبط الرئيسي وأعمال تحوير محطة الركاب، كما اطلع المسؤولان على الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المصلحة وإدارة المطار للحد من انتشار فيروس كورونا.

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