بعد الإعتداء عليه .. النهر الصناعي العظيم يعلن خروج البئر 219 بالحقل الغربي عن الخدمة نهائياً

أعلن

جهاز النهر الصناعي العظيم، أمس الأحد، خروج البئر 219 بالحقل الغربي نهائياً عن

الخدمة، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين .

وأوضح

الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن حجم الاعتداء والتخريب بالبئر كان

كبيرا، وهو يضاف إلى قائمة الاعتداءات والتي وصلت إلى 149 بئرا، رغم المطالبات المستمرة

للجهات المعنية بالدولة بضرورة توفير الحماية للحقول، مشيرا إلى أن استمرار هذه الاعتداءات

ستعرقل جهوده للاستمرار بعمليات التشغيل وتدفق المياه إلى مناطق الاستهلاك .

وشدّد الجهاز على أن ملف

الاعتداءات، يعد الأكثر خطورة على الأمن المائي، ولهذا بات ضرورة وطنية استراتيجية

ملحة لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل لأي إجراءات من شأنها وقف هذا العبث بالمشروع ..

حسبما جاء بالبيان .

