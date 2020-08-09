فروع “مكافحة الأمراض” في سبها والجبل الغربي تتضامن لدعم “المركز”

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الوقفات والبيانات التضامنية من الفروع التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض على مستوى ليبيا مع الإدارة الرئيسية للمركز في طرابلس، فبعد بيان فروع المنطقة الشرقية الداعمة لوحدة كيان المركز وهيكليته قامت العناصر العاملة بفرع مدينة سبها -الأحد- بوقفة تضامنية مع حراك موظفي المركز الوطني.

وأكد من خلال الوقفة عبر بيان أصدروه على ضرورة دعم المركز بشكل مباشر دون تدخل مؤسسات موزاية في تخصصاته، كما رفض بيان فرع سبها تشكيل أي لجنة إدارية من شأنها عرقلة عمل المركز الوطني وتهدد بانفصال فروعه شرقا وغربا وجنوبا.

كما أعلنت فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالجبل الغربي -في بيـــان مشترك –عن تضامنها مع حراك موظفي المركز الوطني بطرابلس رافضةً إقحام المركز في التجاذبات السياسية بتشكيل لجنة إدارية تهدد انفصال المركز وفروعه عن بعضها البعض في أرجاء البلاد، مؤكدين على تماسك وحدته الإدارية وهيكلته مطالبين بدعمه والوقوف معه لمواجهة الجائحة وغيرها من أمراض تهدد صحة المجتمع الليبي.

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