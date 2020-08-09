«العامة للكهرباء بالحكومة الليبية» تكشف أسباب خروج وحدات محطة الزويتينة الغازية عن العمل

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء الطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، أن السبب وراء خروج وحدات محطة الزويتينة الغازية عن العمل، هو ارتفاع نسبة الغاز المتكاثف من المصدر.

وأكدت الهيئة في بيانها، مساء الأحد، أن العمل جاري على إصلاح ما يمكن إصلاحه للرجوع بالوحدات من جديد على الشبكة.

وكانت الهيئة قد أعلنت خروج الوحدات الثانية والخامسة بمحطة الزويتينة والوحدة الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي وعمل خمس مراحل منظومة المخطط الدفاعي للشبكة.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، أن “قيمة التوليد المفقودة من هذا الخروج يقدر 500 ميجاوات والاحمال التى كانت مطروحة اليوم في حدود 250 ميجاوات، وأن العجز حاليا يقدر 750 ميجاوات وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية”، مؤكدًا أن “العمل جاري الآن على إرجاع الوحدات على الشبكة من جديد”.