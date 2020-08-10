عميد درنة يعقد اجتماعا مع القيادات كافة لبحث أزمات البلدية وأزمة كورونا

عقد عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي اجتماعاً موسعاً ضم كلاً من ، رئيس الغرفة الأمنية درنة، مدير مديرية أمن درنة، مدير جهاز الأمن الداخلي درنة، رئيس جهاز الحرس البلدي فرع درنة، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة ورئيس مركز الرصد والتقصي درنة، رئيس لجنة العطاءات ومدير مكتب المشروعات ورئيس اللجنة الفنية وبعض أعضاء اللجنة الفنية .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، مناقشة عدد من المواضيع التي تستهدف إعادة استقرار مدينة درنة ، و تطرق عميد البلدية لأسباب تأخير لجنة العطاءات لأداء مهامها ، وتبين بما لايدع مجالا للشك بأن سبب التأجيل يرجع الي كتاب صادر من الفرع البلدي العزيات يطالب فيه بتأجيل سحب الكراسات الى حين تسوية الخلاف القائم في المنطقة على المشاريع التي سبق التعاقد بشانها عام 2014 ،كما تبين بأن ديوان المحاسبة لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في شأن الايقاف او طلب التأجيل، مؤكدا أن الشكل القانوني قائم في سحب الكراسات وصحة الإجراءات المتخذة في شأن اختيار الشركات المراد التعاقد معها في تنفيذ المشاريع المستهدفة في المرحلة الأولي.

وأشار عميد بلدية درنة، إلى أن صحة الإجراءات وسلامة الشكل القانوني في اي تصرف قد يصدر عن اللجنة الفنية او لجنة العطاءات مستقبلاً، كما شدد علي اللجان بضرورة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقاً للمواصفات والضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وتابع عميد بلدية درنة، بأنه لا سمح بالتكاسل او التخاذل بإنجاز هذه المهام في مرحلة الاستقرار والاعمار وبذل أقصى جهدهم للنهوض بهذه المشاريع وازدهار المدينة ، مضيفا، بأن من كان مسؤولاً ومشمولاً بالاختصاص علية بالانصياع الي التعليمات والأوامر والتقيد بمضمون القانون .

كما تطرق الاجتماع إلى أخر المستجدات حول الوضع الوبائي في المدينة مع رئيس اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة الدكتور عادل ادوال ورئيس مركز الرصد والتقصي درنة علي الوضع الطبي بالعزل في الفتائح، كما ما صرح الدكتور عادل ادوال عن تسجيل 10 حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد وشفاء 8 حالات كم تم تسجيل يوم الأمس 8 اغسطس حالتين 2 موجبة يتلقان العلاج بمركز الكلي درنة التابع لمستشفي الوحدة العلاجي التعليمي درنة كما تم تحديد برتكول خاص لهم لكي يتسني لهم اتمام إجراءات الغسيل الكلوي للمرضي بالقسم .

وقد قال عميد بلدية درنة، إنه تم مخاطبة وزير الصحة بضرورة ايجاد الحل لتوفير جهاز pcr لإجراء مسحات للمصابين والمخالطين بمدينة درنة ونطاقها الجغرافي من التميمي شرقاً والاثرون وعين مارة غرباً والعزيات جنوباً .