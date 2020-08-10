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مدير «العزل الصحي سبها»: المركز لا يزال يعمل رغم معاناة تذبذب التيار الكهربائي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مركز العزل الصحي في سبها، علي السعيدي، إن “الطاقم الطبي الذي جاء من طرابلس خلال الأسابيع الماضية لتقديم الدعم ومساعدة الأطقم الطبية في المدينة لمواجهة فيروس كورونا المستجد غادر عائدا إلى العاصمة”.

وأَضاف «السعيدي» في تصريحات صحفية، الأحد، أن “الأطقم الطبية من أبناء مدينة سبها باشرت على الفور العمل في مركز العزل الصحي الذي لا يزال يعمل وتوجد به حالتين مصابتين بفيروس كورونا وتتلقى العلاج”.

وأوضح أن مركز العزل الصحي في سبها لا يزال يعمل رغم أنه يعاني من تذبذب التيار الكهربائي الذي يؤثر على أجهزة المركز.

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التيار الكهربائي العزل الصحي سبها

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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