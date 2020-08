أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا سجلت 219 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا كورونا المستجد كوفيد-19

#خليك_في_الحوش

#218NEWS

#218TV

