الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 6 حالات وفاة و 219 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، تسجيل 6

حالات وفاة و219 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه استلم 731 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة

المجتمع بطرابلس 460 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 99 عينة، ومن مختبر فرع

المركز سبها 68 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 73 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية

الدولية منفذ امساعد 31 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 512 عينة سالبة،

و 219 عينة موجبة، منها 108 حالات جديدة، و 111 حالة لمخالطين،

مشيرا إلى تماثل 10 حالات للشفاء.

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