السعيدي: اتفاقية مصر واليونان ستحفظ حقوق ليبيا في شرق المتوسط

قال

عضو مجلس النواب علي السعيدي، الاثنين، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان تم

التوقيع عليها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982، مؤكدا أن الاتفاقية ستحفظ حقوق كل

البلدان الموقعة عليها بما فيها ليبيا .

وأوضح

السعيدي في تصريح صحفي، أن توقيع الاتفاقية المصرية اليونانية، قطع الطريق على الاتفاقية

الهزيلة التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج مع

تركيا .. على حد وصفه.

وأضاف

السعيدي، أنه تم التوقيع علي الإتفاقية وفق معاهدة أعالي البحار والتي تحفظ حقوق كل

البلدان الموقعة عليها، مشيرا إلى أن ليبيا في حال تشكلت فيها حكومة وحدة وطنية فستكون

موجودة بقوة مع مصر و اليونان، من أجل توسيع دائرة الاتفاقية بما يحفظ حقوق البلدان

الثلاثة.

