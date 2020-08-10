قلق الاتحاد الأوروبي من تحركات تركيا في المتوسط

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” تصريحاً لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -الأحد- رأى من خلاله أن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان، تبعث على القلق الشديد، مُضيفاً أن “التعبئة البحرية الأخيرة في شرق المتوسط تبعث على القلق الشديد”، مضيفا أنها “ستؤدي إلى زيادة الخلاف وانعدام الثقة”.

واعتبر “بوريل” أن “الحدود البحرية يجب أن ترسم عبر الحوار والمفاوضات، وليس عبر التحركات الأحادية وتعبئة القوات البحرية، مؤكداً على ضرورة حلّ الخلافات وفق القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساهمة في حلّ الخلافات والتباينات في هذه المنطقة ذات الأهمية الأمنية الحيوية.. وختم الوزير الأوروبي تصريحه بالقول إن (المسار الحالي لن يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو تركيا.. علينا العمل معا من أجل أمن المتوسط)

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن الجمعة الماضية استئناف التنقيب عن المحروقات في المنطقة المتنازع عليها في شرقي المتوسط، بعد توقيع اتفاق بحري بين اليونان وجمهورية مصر العربية ، شجبته تركيا ويحدد الاتفاق الحدود البحرية بين البلدين، فيما اعتبره مراقبون رداً على اتفاق مماثل وقع في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، حيث نددت غالبية دول شرق المتوسط بالاتفاق التركي مع “الوفاق” فيما تصاعدت الخلافات في شرق المتوسط بعد اكتشاف احتياطات غاز هائلة في المنطقة خلال الأعوام الماضية.

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