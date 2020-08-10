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ليبيا تسجل 219 إصابة بـ”كورونا” و 6 حالات وفاة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض -فجر اليوم الاثنين- عن تسجيل 219 إصابة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة بسبب المرض، على مستوى ليبيا ، عبر نشرته اليومية حول الوضع الوبائي المحلي للفيروس عن يوم الأحد 9 أغسطس 2020 م وبيانه رقم 155.

وفصل المركز في نشرته الحالات الــــــــــ 219 موجبة على النحو التالي:

-طرابلس: – عدد 56 حالة جديدة – عدد 41 حالة مخالطة* المجموع الكلي : ( 97 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

-قصر اخيار :- عدد 2 حالات جديدة*المجموع الكلي ( 2 ) حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

-جنزور: – عدد ( 1 ) حالة مخالطة- عدد 5 حالات جديدة*المجموع الكلي ( 6 ) حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

-بلدات النواحي الأربعة: – عدد ( 3 ) حالات مخالطة- عدد 3 حالات جديدة*المجموع الكلي ( 6 ) حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

-غريان:- عدد ( 13 ) حالة مخالطة- عدد 2 حالة جديدة* المجموع الكلي ( 15 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

-العجيلات: – عدد ( 1 ) حالة جديدة ” تم أخذ العينة فور وفاتها “* المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

-الزاوية:- عدد ( 1 ) حالة مخالطة- عدد 2 حالة جديدة* المجموع الكلي : ( 3 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس و الزاوية

-الجميل:عدد ( 1 ) حالة جديدة ” توفيت على الفور “*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

-الزنتان: – عدد ( 1 ) حالة جديدة*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

-مسلاتة: عدد 2 حالات جديدة – المجموع الكلي :- 2 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس و زليتن

-زليتن: – عدد 31 حالات مخالطة- عدد 18 حالة جديدة – المجموع الكلي :- 49 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن

-طبرق:- عدد 1 حالة مخالطة- عدد 7 حالات جديدة- المجموع الكلي : 8 حالات مختبر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ امساعد التابع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

-سبها:- عدد 15 حالة مخالطة- عدد 5 حالات جديدة – المجموع الكلي : 20 حالة فحت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

-الرقيبة: عدد 1 حالة جديدة – المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

-الغريفة: – عدد 2 حالات مخالطة- عدد 1 حالة جديدة -المجموع الكلي: 3 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

-بنة بية:- عدد 3 حالات مخالطة – المجموع الكلي: 3 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

-اخليف:- عدد 1 حالة جديدة – المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها .

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض من خلال نشرته والبيان عن تسجيل ( 10 ) حالات شفاء:عدد 1 حالة في بني وليد وعدد 9 حالات شفاء في مدينة طبرق، فيما سجل عدد ( 6 ) حالات وفاة :عدد 1 حالة زليتن – عدد 1 حالة بني وليد – عدد 1 حالة العجيلات – عدد 1 حالة الجميل – عدد 1 حالة سبها – عدد 1 حالة اخليف.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 155 أنه استلم -يوم الأحد -عدد (731) عينة موضحاً بالتفصيل المختبرات التي وصلت منها:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (460) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (99) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (73) عينة – مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (31) عينة – مختبر فرع المركز سبها عدد (68) عينة.

وجاءت نتائج فحص العينات على النحو التالي: عدد (512) عينة سالبة وعدد (219) عينة موجبة مفصلة كالتالي:عدد (108) حالات جديدة وعدد (111) حالات مخالطين فيما خلص بيان المركز ونشرته الوبائية إلى آخر أرقام : الأحصائيات إلى يوم الأحد على النحو التالي: إجمالي الإصابات : 5,451 – الحالات النشطة : 4,631 – المتعافين : 701 – الوفيات : 119 حالة وفاة بسبب الفيروس.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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