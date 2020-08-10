“غرفة سبها” تنفي السيطرة على كورونا  وتشكو نقص المشغلات

تقرير/218

نوهت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها بألاصحة للأخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي ادعت السيطرة على الوباء في مدينة سبها .

وقالت الغرفة -في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك- إن السبب في نقص عدد الحالات المعلنة يومياً يرجع إلى نقص المشغلات الخاصة بالتحاليل لدى المركز الوطني فرع سبها .

وأكدت الغرفة أن الوضع الوبائي لايزال كما هو عليه، علماً بأن شحنات من المشغلات تتدفق على مدار اليومين الأخيرين على مطاري معيتيقة في طرابلس ومطار مصراتة الدولي مع وعود من وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن المستلزمات والأجهزة ستوزع على كافة أرجاء البلاد الليبية.

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