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النعاس: حليفنا التركي يعي أن ضرب مقرات «حفتر» في المرج هو السبيل لـ«حماية الهلال النفطي»

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، أن حليفهم التركي، يعي أن ضرب ما وصفها بمقرات «حفتر» في المرج، هو السبيل لما أسماه «حماية الهلال النفطي».

وقال النعاس، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “خوض الحرب من أجل اقتحام مدينة سرت أضراره أكثر من منافعه، لأن سرت تبعد حوالي 250 كيلو مترا عن بداية الهلال النفطي الذى يتركز فيه ما نسبته 80% من مخزون النفط الخام الليبي”.

وأضاف “في حالة الاستيلاء على سرت والوصول إلى منطقة النوفلية والوادي الأحمر والبدء في المعارك بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقصف الجوي فذلك يعنى أن أغلب المنشآت النفطية سوف تحترق بصورة مروٌعة، وأن الأصول الليبية الخاصة باستخراج وتصدير النفط سوف تصبح هباء منثورا، وأن ليبيا سوف تعود إلى العصر الحجري من أوسع أبوابه”.

وتابع “أية أعمال عسكرية تكتيكية طائشة وغير مدروسة سوف تؤول إلى كارثة حقيقية ستتضرر منها الأجيال الليبية القادمة، الحل الأقرب إلى المعقول في نظري المتواضع هو العمل على توجيه ضربات استراتيجية جراحية مباشرة لمقرات «السفاح حفتر» في المرج وما حولها وهذا هو السبيل الأقرب لحماية الهلال النفطي من التدمير وجعله ينهار بأدنى قدر من الخسائر في أرواح الليبيين”.

وشدد على أنه يعتقد أن حليفهم التركي يعي ذلك جيدا، مضيفا “لا داعي لمزيد من التوضيح”.

الوسوم

الجيش العربي الليبي الغزو التركي المليشيات الهلال النفطي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اكبر حمار من الناحية العسكرية ولم يقرأ المشهد العسكرى فضرب قصر اردوغان اسهل من الوصول لمقر الجيش الوطنى المحمى بانظمة دفاع جوى متقدمة وسيتم اسقاط اى طائرات تقترب من المياه الاقليمية ياحمار الاواكس المصرية تغطى كل شبر فى ليبيا اما طائرات الرافال فقادرة على ضرب قصر اردوغان لو صدر القرار بذلك لكنه اتفه من ذلك

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  • اللعنه عليك أعنف واكبر خزي من اللعنه علي ابو رغال يافسد تريد ان تتشمت في بلادك آلا يكفي أنك بعت شرفك للاتراك تريد ان تبيع وطنك ايضا يا عديم الشرف تبا لك من ساقط

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  • قول مستعمرنا التركي ولا تقول حليفنا فتركيا لا تخالف الشواذ المسيطرين علي الغرب الليبي

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  • يامتخلف عقليا شرق الخط الاحمر محمية من الجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة ولا تستطيع ذبابة تركية الاقتراب من هناك ولا احد اصلا يفكر بغباوتك الم يكن بالامكان للجيش الوطنى وهو يسيطر على اجواء طرابلس ان يقصف سيارة السراج ومن معه اثناء توجهه للتوقيع على اتفاق العار بالطبع كان ممكن ياحمار ولكن الاثار السلبية اكثر من الايحابية فمجرد محاولة فاشلة لضرب مقر قيادة الجيش الوطنى سيتم الرد عليها من نسور الجو المصرى بضرب غرفة عمليات الاتراك فى ليبيا فى فرقاطة فى امام الساحل الليبى وهى فى المتناول فمن يصل الى الوطية يصل لاى مكان وفعلا لهم حق يفصلوا حمار مثلك من اى عمل عسكرى

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  • ههه واحد من الاخوان الاغبياء جدا متصور ان اردوغان شمشون قادر على كل شئ مع ان سيدك المعتوه بيشخ على نفسه من يوم تحديد الخط الاحمر فلم تعد المعركة مع حفتر بل مع السيسى وما ادراك ما السيسى جبار وعنيد حبس مرسى ودفنهم رغم انف اردوغان الذى ظل يولول مثل النسوان وهو الان فوق خازوق ساخن لايعرف كيف يخرج منه بعد ان ايقن انه لن يسمح له بقطرة نفط واحدة لا فى ليبيا ولاغير ليبيا وانه يتم استنزافه حتى يتمكن الامريكان والروس من احتلال تركيا واقتسامها الاوربى لامريكا والاسيوى لروسيا !!!

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