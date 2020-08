أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الاثنين، أن الغرب يحاول الاستيلاء على موارد النفط في ليبيا وفنزويلا وسط وباء كورونا.

