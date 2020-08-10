تعرف إلى وضع المصابين بـ«كورونا» في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في بلدية مصراتة، اليوم الإثنين، دخول حالة جديدة مصابة بالفيروس إلى مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «1»، وخروج حالة من العزل، ليصبح إجمالي الحالات المصابة داخل الجناح الأول للمركز سبع حالات.

وأوضح أن حالتان من السبع تعالج في القسم، وخمس في العناية، اثنتان منها في وضع حرج، مشيرا إلى انتظار نتائج فحوص ثمان عينات قام بسحبها الجناح الثاني للمركز، وأن أربع من هذه العينات في حالة اشتباه، مؤكدا أن إجمالي الحالات المصابة داخل الجناح 12 حالة.

بدوره، أكد مركز مصراتة الطبي، عدم استقباله أية حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي دخلت إلى المركز منذ بداية انتشار الفيروس 13 حالة.

ونبه المركز بوجود ثمان حالات بقسم الإيواء تحت الرعاية الطبية المستمرة، وأن وضعهم الصحي أكثر استقرارا، فيما توجد خمس حالات بالعناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي وفي وضع صحي غير مستقر، وإحدى هذه الحالات في وضع سيء.

كما أكد المركز عدم تسجيله أية حالات وفاة يوم الأحد، مشددا على حاجته إلى المزيد من الكوادر الطبية والطبية المساعدة حتى يتسنى له تقديم الخدمة بأكثر سعة سريرية ممكنة، تتماشي مع الوضع الراهن.

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