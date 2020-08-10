قفزة بحصيلة كورونا في ليبيا بـ90 إصابة من مصراتة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا، الأحد، إلى 309 حالة جديدة، أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان استثنائي، بعد ظهور نتائج العينات التي فُحِصت بمصراتة، ظهرت بينها 90 إصابة.

وقال المركز أنه تلقى نتائج العينات التي فُحِصت بمختبرات مدينة مصراتة في وقت متأخر أمس، ليُضيفها إلى إجمالي حصيلة الإصابات اليومية التي كان قد أعلن عنها مسبقاً.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 19 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في ليبيا إلى 710 حالات، فيما أعلن عن تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 120 حالة.

ويبلغ عدد إصابات كورونا في ليبيا 5,541 حالة، بينها 4,711 حالة نشطة، بحسب إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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