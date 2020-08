أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، الإثنين، أن الغرب

يحاول الاستيلاء على موارد النفط في ليبيا وفنزويلا وسط وباء كورونا. الذي دخل المرحلة الرابعة في ليبيا

وأشار فينيديكتوف، في تصريح صحفي، إلى أنه على خلفية الوباء، تندلع صراعات

جديدة ومجمدة وتناقضات إقليمية، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن التوتر الدولي سيهدأ

بعد ذلك، بل على العكس من ذلك، سيكون اللاعبون النظاميون أكثر نشاطا في مجال

السياسة الخارجية، ويسعون لتحقيق مواقف مواتية لأنفسهم.

The post وسط انتشار كورونا.. مجلس الأمن الروسي: الغرب يحاول الاستيلاء على النفط في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24