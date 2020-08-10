استعراض مشاريع «أجوكو» في اجتماع مؤسسة النفط

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الاجتماع الفني الأول لشركة الخليج العربي «أجوكو»، للعام 2019 – 2020، بالربط عبر الدوائر المغلقة مع مدينة بنغازي، حيث شهد الاجتماع استعراض المشاريع المنفذة حاليا، والمستقبلية.

وتناول الاجتماع، الذي جرى أمس الأحد،، نشاط إدارة السلامة وحماية البيئة، ثم أنشطة الشركة خلال العام الحالي، المتعلقة بالحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية، وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات المعتمدة بالخصوص، ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2021، و معدلات الانتاج من النفط و الغاز المتوقعة للعشر سنوات القادمة، ومخطط الحفر المقترح في 2021، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بعد ذلك عرضت الشركة خططها فيما يخص تطوير الحقول المكتشفة و غير المطورة، وتشمل «حقل سيناون، م ن 4, 7»، إذ بحث استعدادات الشركة لوضع حقل سيناون على الإنتاج، وتدشينه في نهاية الشهر الجاري باستخدام معدات الإنتاج المبكر.

مشروعات تطوير الآبار وزيادة إنتاجها

كما خصص جانبا من الاجتماع لعرض نشاط الشركة فيما يخص البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية 2019-2020 حيث تم عرض نسب الإنجاز وما تم تحقيقه من المستهدفات المشرفة خصوصا عمليات صيانة الآبار والتي تم من خلالها تحقيق معدل إنتاج إضافي وصل إلى 21,553 برميل في اليوم من صيانة وإصلاح 33 بئرا.

واستعرض الشركة مشروع استغلال غاز السرير ومسلة والذي يعتبر من المشارع الاستراتيجية والاقتصادية التي تهدف إلى استغلال الغاز لتغذية محطة السرير بدلا من الوقود السائل لتخفيظ التكلفة بالإضافة إلى زيادة كمية المكثفات الهيدروكاربونية وبمعدل يصل الى 14,000 برميل وكذلك تحسين جودة النفط المنتج من حقلي السرير ومسلة.

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أما فيما يخص العمليات والصيانة والمشاريع، فقد استعرض كميات النفط الخام المنتج و الغاز من الحقول خلال الفترة أغسطس إلى 30 يونيو الماضي، ووضعية مشاريع الصيانة ونسب إنجازها في كافة الحقول والموانئ.

وفي حين، خصص الجانب الأخير من الاجتماع لاستعراض الميزانية التشغيلية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020 للباب الأول والثاني والثالث بشقيه العادي والتنموي بالإضافة إلى مصادر واستخدامات النقدية والالتزامات المالية على الشركة والمصروفات الفعلية للمشاريع الممولة بالميزانية الاستثنائية.

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