مكافحة الأمراض: تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد 9 أغسطس 2020، استلام عدد (731) عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (460) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن عدد (99) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (73) عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (31) عينة، ومختبر فرع المركز سبها عدد (68) عينة.

وأوضح المركز، أن نتائج العينات سجلت عدد (512) عينة سالبة، وعدد (219) عينة موجبة مفصلة عدد (108) حالات جديدة، وعدد (111) حالات مخالطين.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 10 حالات شفاء وعدد 6 حالات وفاة.