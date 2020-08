أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، أن ليبيا شهدت تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 309 حالة موجبة أمس الأحد.

وأوضح المركز في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي الوفيات بلغ 120 حالة، ووصل عدد المصابين إلى 5,541 إصابة، بينما بلغ عدد المتعافين 710 حالة.

