الخليج العربي تعقد اجتماعها الفني الأول للعام 2020

عقد، أمس الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع مدينة بنغازي، الاجتماع الفني الأول لشركة الخليج العربي للنفط للعام 2019 ـــ 2020.

وتم خلال الاجتماع، استعراض نشاط إدارة السلامة وحماية البيئة، تلاه مناقشة أنشطة الشركة خلال سنة 2020 المتعلقة بالحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2021، و معدلات الانتاج من النفط و الغاز المتوقعة للعشر سنوات القادمة. و مخطط الحفر المقترح في 2021.

وتم تخصيص جانباً من الاجتماع لعرض نشاط الشركة فيما يخص البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية 2019-2020 حيث تم عرض نسب الإنجاز وما تم تحقيقه من المستهدفات المشرفة خصوصا عمليات صيانة الآبار والتي تم من خلالها تحقيق معدل إنتاج إضافي وصل إلى 21,553 برميل في اليوم من صيانة وإصلاح 33 بئرا.