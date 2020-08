مصراته تسجل إصابة جديدة و 4 حالات اشتباه بكورونا

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الإثنين، إن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 1، أعلن عن دخول حالة واحدة جديدة، وخروج حالة للعزل المنزلي ليصبح إجمالي الحالات المصابة داخل مركز العزل رقم 1، هم 7 حالات، حالتين موجودتين بالقسم و5 حالات موجودة بالعناية منهم حالتين حالتهم حرجة.

و أوضحت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2، قام بأخذ 8 عينات، منهم 4 حالات اشتباه في انتظار النتائج وإجمالي الحالات المصابة داخل مركز العزل رقم 2 هي 12 حالة، مضيفة أن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي لم يستقبل اى حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة داخل المركز 8 حالات منهم 5 حالات بالعناية.

وكانت قد ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا، الأحد، إلى 309 حالة جديدة، وأعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان استثنائي، بعد ظهور نتائج العينات التي فُحِصت بمصراتة، وظهرت بينها 90 إصابة.

