روسيا: الغرب يحاول الاستيلاء على النفط الليبي

اتهامات روسية للغرب بالاستيلاء على النفط الليبي أطلقها نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف الذي قال إن الغرب يحاول الاستيلاء على موارد النفط في ليبيا وفنزويلا وسط انشغال العالم بفيروس كورونا.

وذكر فينيديكتوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن هذه التصرفات والأفعال تبدو واضحةً في ليبيا وفنزويلا، وأن المسؤولين الروس يرونها بوضوح.

وأضاف المسؤول الروسي أنه على خلفية الوباء تندلع صراعات جديدة ومجمدة وتناقضات إقليمية، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن التوتر الدولي سيهدأ بعد ذلك، بل على العكس من ذلك، سيكون اللاعبون النظاميون أكثر نشاطا في مجال السياسة الخارجية، ويسعون لتحقيق مواقف مواتية لأنفسهم.

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