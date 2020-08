أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الإثنين، أن الوضع الوبائي في ليبيا في تفاقم بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خاصة في مدينتي طرابلس و مصراتة، ومدن الجنوب، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا للفيروس في معظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلدية أبوسليم، وبلدية حي الأندلس، ومنطقة سوق الجمعة.

وأكد النجار في تصريحات صحفية، أنه تم توفير مشغلات الكشف عن فيروس كورونا، وبدأ عمل المختبر بكامل طاقته، مشدد على أنه سيتم اظهار كافة النتائج خلال ثلاثة أيام على الأكثر دون تأخير.

وأشار النجار إلى أنه لم يجب أن يتم إجراء ما يقرب من 10 آلاف اختبار يوميا ولكن المركز يجري من 1000 إلى 1500 اختبار بسبب ضعف الإمكانيات، لافتا إلى أن أعداد الإصابات تجاوزت 5000 والوفيات تجاوزت 100 حالة.

وطالب النجار، بالتركيز على الضوابط، معتبرًا أن قرارات القفل التام والحظر لم تعد تُجدي نفعًا، موضحًا أن التزام المواطن بها ليس كما ينبغي، وأن الأجهزة الأمنية ليس بها تعاون في هذا الأمر، مرجعًا ذلك لعدم جاهزيتها أو التحديات الموجودة.

The post النجار : الوضع الوبائي لكورونا يتفاقم في ليبيا وخاصة في مدينتى مصراتة وطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24