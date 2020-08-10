أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية مناطق الشمال

يبقى الطقس معتدلا على غالبية مناطق الشمال مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، وارتفاع درجات الحرارة في مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و44 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق جبل نفوسة، وتكون الرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و35 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 38 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على غدامس والحمادة والجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحراة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.

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