«البكوش»: صرنا ضمن أكبر 7 دول فساداً في العالم بسبب «ديوان المحاسبة»

قال صلاح البكوش، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” والمقيم في تركيا، إن “ديوان المحاسبة” لم ينشر تقاريره للعامين 2018 و2019 على التوالي، مضيفاً: “ليس هناك من يحاسب الديوان” على حد قوله.

أضاف “البكوش” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “مادة 39 بقانون ديوان المحاسبة: على الديوان تعزيز “الافصاح والشفافية،عن طريق نشر التقارير والتعميمات والمنشورات وكذلك تصميم مؤشرات خاصة لذلك”.

وتابع “البكوش”: “لم ينشر الديوان تقارير 2018 و 2019، ومؤشر الفساد الدولي صنفنا كأحد السبع دول أكثر فساداً في العالم (من 180 دولة)، وليس هناك من يحاسب الديوان” على حد تعبيره.