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«البكوش»: صرنا ضمن أكبر 7 دول فساداً في العالم بسبب «ديوان المحاسبة»

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال صلاح البكوش، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” والمقيم في تركيا، إن “ديوان المحاسبة” لم ينشر تقاريره للعامين 2018 و2019 على التوالي، مضيفاً: “ليس هناك من يحاسب الديوان” على حد قوله.

أضاف “البكوش” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “مادة 39 بقانون ديوان المحاسبة: على الديوان تعزيز “الافصاح والشفافية،عن طريق نشر التقارير والتعميمات والمنشورات وكذلك تصميم مؤشرات خاصة لذلك”.

وتابع “البكوش”: “لم ينشر الديوان تقارير 2018 و 2019، ومؤشر الفساد الدولي صنفنا كأحد السبع دول أكثر فساداً في العالم (من 180 دولة)، وليس هناك من يحاسب الديوان” على حد تعبيره.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • البكوش لا استبعد انه من مواليد احد بيوث الدعارة في بنغازي. شارع الشطشاط. اما الفاسد دردور اكيد هو ايضا اشك في انه من مواليد احد بيوث الدعاره في طرابلس شارع الكندي. يعني زي بعضهم فاسدين

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