«الأمن الروسي»: «الغرب» يحاول الاستيلاء على الموارد النفطية لليبيا وفنزويلا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، إن الغرب يحاول الاستيلاء على موارد النفط في ليبيا وفنزويلا، المعروفتين بإمتلاكهما احتياطيات كبيرة من الذهب الأسود.

وأكد أن الغرب يحاول أن يضع يده على موارد النفط في ليبيا أو في فنزويلا دون أن يخفي ذلك، وأشار المسؤول الروسي إلى حقيقة أن الصراعات الجديدة والمجمدة والتناقضات الإقليمية تشتعل الآن.

واستبعد فينيديكتوف أن يخف التوتر الدولي بعد جائحة كورونا، “بل على العكس سيبدأ اللاعبون الأساسيون بإجراءات أكثر نشاطا في الساحة الدولية”.

وتشهد ليبيا في الوقت الراهن صراعا عسكريا بين قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وأدى تدخل تركيا في ليبيا إلى تعقيد الموقف في هذا البلد.