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الواحة تجري أعمال صيانة موسعة لخط نقل النفط الخام

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

10 August, 2020

أجرت شركة الواحة للنفط، عمليات صيانة موسعة استهدفت خط نقل النفط الخام بين حقول (الواحة والسماح) منطقة رقم (10).

وذكر اعلام الشركة، أن الصيانة تهدف الى  تدعيم الخطوط وإيقاف التسرب في إحدى الخطوط الحيوية. 

وتمتلك الواحة أكبر شبكة نقل نفط خام تعمل منذ سنوات على إعادة تأهيلها حيث قامت العام الماضي 2019  باستبدال خط نقل خام بطول 250 كم رابط بين حقول الواحة وجالو، وذلك ضمن سياسات الشركة للحفاظ على مرافقها الإنتاجية ولتعزيز صادراتها.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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