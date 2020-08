موظفو الوطني للأمراض في سبها يطالبون بعدم تدخل أي أجسام موازية في اختصاصات المركز

طالب موظفو فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، بوقف ” الهجوم

على المركز والطعن في نزاهة قياداته”، وعدم المساس بالهيكل التنظيمي له وتفتيت

اختصاصاته وتغيير تركيبته الفنية.

كما طالب الموظفون، في بيان مرئي الجهات العليا في البلاد بدعم الإدارة

العامة للمركز وتسهيل كافة الإجراءات التي تضمن له أداء عمله بشكل كامل دون تدخل

من أي أجسام موازية.

وأدان الموظفون، ما يتعرض له المركز من طعن في نزاهة قياداته، وسعي بعض

الأطراف للتدخل في اختصاصاته، مؤكدين أن هذه الأفعال تؤثر سلبا على تأدية مهام

المركز، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على صحة المجتمع، مما

يزيد الأمر تعقيدًا، خصوصًا بعد تفشي وباء كورونا في البلاد ودخول ليبيا إلى

المرحلة الرابعة من هذه الجائحة.

وأعرب موظفو فرع سبها، عن استغرابهم، من دعوات تشكيل مجلس إدارة من خارج

المركز وتكليفها بمهام هي من اختصاص المركز دون أسباب واضحة، حيث إن مثل هذه

الدعوات تؤدي إلى إرباك سير العمل بالمركز وتشتيت استقراره الإداري، خصوصا أن

المركز يعمل كجسم واحد على مستوى الوطن، بعيدًا عن الخلافات القبلية والتجاذبات

السياسية”.

وكانت وزارة صحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة هددت، الأربعاء الماضي، بأنها

سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية

الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”

وكان رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا التابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، خليفة البكوش، قد أعلن دخول ليبيا إلى المستوى

الوبائي الرابع، أي “مرحلة الانتشار المجتمعي”.

