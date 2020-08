سنيل : مرتزقة ” فيلق المجد السوري” سبب انتشار كورونا في مصراته

أعلنت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ليندسي سنيل، الإثنين، أن مرتزقة فيلق المجد السوري أكدوا أن الحياة بالنسبة لهم في مصراته أفضل مما كانت عليه في عين زارة بعد تخلصهم من مليشيات الردع.

وأوضحت سنيل في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مرتزقة المجد يخرجون في مصراتة عدة مرات في الأسبوع ويمارسون الرياضة بعكس ما كان يحدث معهم أثناء تواجدهم في عين زارة.

وأشارت سنيل إلى أن مدينة مصراتة أصبحت بؤرة لنفسي فيروس كورونا في ليبيا بسبب تدفق المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والذين يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش.

