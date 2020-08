غدا.. تطورات الأزمة الليبية على طاولة لافروف وماس

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف مع نظيره الألماني هايكو ماس، غدا

الثلاثاء، عددا من الملفات الدولية، على رأسها تطورات الأزمة الليبية والوضع في

سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الإثنين أنه من المقرر أن

يتبادل الوزيران الروسي والألماني خلال لقائهما في موسكو وجهات النظر حول مجموعة

كاملة من القضايا في العلاقات الروسية الألمانية.

