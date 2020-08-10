رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية

كشف رئيس غرفة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة الدكتور خالد المغبوب السبب وراء زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية.

وأرجع الأمر إلى حضور الأعراس والمآتم، موضحا أنه سبق أن حذرت البلدية كثيرا من عقد المآتم، والتي تتسبب في تعريض العشرات إلى خطر الإصابة من المرض، حسب تصريحه في مقطع فيديو منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وحذر المغبوب من نقص المستلزمات الوقائية اللازمة للمواطنين من جنب الجهات المعنية، مطالبا لجنة إدارة الأزمة بحكومة الوفاق بتوفير المزيد من الدعم للفرق الطبية وتجهيز المزيد من مراكز العزل والمختبرات التشخيصية.

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ولفت إلى صدور منشورات متضاربة من المؤسسات المسؤولة عن ملف مجابهة الجائحة، والتي تتحدث عن توفر أو عدم توفر المشغلات الخاصة باختبارات الكشف عن الفيروس، مؤكدا أن مراكز العزل في طرابلس ممتلئة، ومن الصعب العثور على سرير لمريض بها حاليا، ورغم ذلك مازالت تستقبل مصابين، وحتى من خارج العاصمة.

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