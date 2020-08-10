أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أن الطقس سيظل معتدلا على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، وارتفاع درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلي آخر خاصة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق جبل نفوسة والرياح رياح شمالية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31 – 35)مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج سرت وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء بها قليلة السحب و تتكاثر من حين إلى آخر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28 – 33)مْ وتصل على جالو والجغبوب إلى (38)مْ.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء بها صافية إلي قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على غدامس الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط رخات من المطر هذا اليوم والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 – 44)مْ ولا تتجاوز اليوم (33)مْ على الحمادة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 43)مْ.

The post الأرصاد : طقس حار على مناطق الوسط والجنوب ومعتدل على الشمال appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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