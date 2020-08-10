المركزي يعمم على المصارف إجراءات السلامة في مواجهة كورونا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

10 August, 2020

أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، تعميما على المصارف التجارية بشأن إجراءات مكافحة وباء كورونا.

والزم المركزي المصارف بتعليمات متعلقة بإجراءات السلامة الخاصة بالعمل داخل المصارف ونصت التعليمات على تحديد موعد الدوام من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مع التزام التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الموظفين، وضمان إنهاء إجراءات العملاء دون تعطيل أو تأخير.

ونص التعميم على وضع الخطط واتخاذ كل التدابير بما يتماشى والوضع الوبائي بما يضمن استمرار تقديم الخدمات ويحافظ على سلامة الكوادر البشرية.

وشدد التعميم على ضرورة توفير الخدمات الالكترونية وفق الإمكانات المتاحة في كل مصرف.

واذن المركزي وفق تعميمه لأي فرع مصرفي أن تعلق أعماله إذا حدث انتشار للوباء في نطاق خدماته وبعد اخطار وبحث قرار التعليق مع المركزي.