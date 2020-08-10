زيادة طرح الأحمال في المنطقتين الشرقية والوسطى بعد أعطال في محطة كهرباء الزويتينة

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة ربيع خليفة، زيادة ساعات طرح الأحمال على كل المدن في المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء، بعد خروج جزئي لوحدات توليد في محطة كهرباء الزويتينة.

وأوضح أن الوحدتين الثانية والخامسة تعطلتا نتيجة ارتفاع نسبة المكثفات في الغاز الطبيعي بالمحطة، موضحا أن الأمر أسفر أيضا عن توقف الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي عن العمل، وذلك من مساء أمس الأحد، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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كما أرجع خليفة وقوع هذا العطل إلى ارتفاع نسبة المكثفات في الغاز؛ لأنه غير مطابق للموصفات القياسية من المصدر، كاشفا عن فقدان نحو 500 ميغاوات، إضافة إلى العجز الموجود مسبقا، المقدر بـ250 ميغاوات.

وأشار إلى أن العمل جار الآن على صيانة الوحدتين، مطمئنا المواطنين أنه فور الدخول بهذه الوحدات، والحصول على الكميات الكافية من مخصصات الوقود، ستستعيد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقرارها.

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