أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي أن زيارة رئيس

المجلس عقيلة صالح إلى القاهرة جاءت بناء على دعوة رسمية أمريكية.

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، قد أعلن أمس

الأحد، أن زيارة صالح إلى مصر تأتي في إطار التعاون بين البلدين لحل الأزمة

الليبية، وطرد الأتراك من ليبيا بعد اعتدائها على سيادتها.

وأضاف المريمي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا 24″، أنه سيتم خلال الزيارة أيضا

مناقشة بعض الأمور المتعلقة باستئناف تصدير النفط، وخاصة أن هناك اتصالات دولية

ومحلية حول هذا الأمر، ولكن بشرط التوزيع العادل للنفط بين الليبيين.

وأكد المريمي ان صالح سيلتقي عددا من المسؤولين المهمين في مصر كما سيلتقي

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث يتزامن تواجدهم معا في مصر.

The post عاجل//الصافي: زيارة صالح إلى القاهرة بناء على دعوة رسمية أمريكية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24