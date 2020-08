أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، عن حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي.

