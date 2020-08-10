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جماعة الإخوان : القوة القاهرة لن تُرفع عن النفط إلا بتحريره ونتشاور مع الحليفة تركيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القياديُّ بجماعة الإخوان المسلمين أنّهم يتعاملون مع الحكومة الشرعيّة المعترف بها (حكومة الوفاق ) .

وقال الجازوي أن الوفاق لها أدوات تنتقي بها من الوسائل ما يكون كفيلًا بالحدّ من التواجد الروسيّ، سواء عن طريق وجود القوّات الليبيّة أو القوّات المساندة لها مع القوّات الحليفة للقوّات التركية إن استدعى الأمر وذلك وفق قوله .

وأضاف خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: إنّ مجلس النواب طرابلس ليس لديه أداة مباشرة في هذا الخصوص؛ لذلك حكومة الوفاق هي أداته التي تتخذ من الوسائل عن طريق رئاسة الأركان و القوات التابعة لها ما تستطيع للحد من التواجد الروسي.

وأضاف: “هناك إستعدادات من قبل هذه القوّات حول سرت و المناطق القريبة منها حتى تكون هناك خطوة في حال عجزت عن التسوية السلمية والمناقشات و المفاوضات الدائرة، لتجنّب أن يكون الحلُّ عسكريًا، لكن إن وصلنا إلى طريق مسدود لن يكون هناك إلا سبيل واحد لطرد هذه القوّات وتواجدها غير الشرعيّ على الأراضي الليبية، حيث سيتمّ اتخاذ خطوة عسكريّة من حكومة الوفاق المدافعة عن الحقّ الليبي و صاحبة الحقّ الأصيل في الدفاع عن الأراضي الليبية وتطهيرها من كل محتل أجنبي”.

وأكّد على ” ضرورة أن تكون القوّات التابعة للوفاق مستعدة للتوجّه إلى حلّ عسكريّ في أي وقت، معتقدًا أنّ حكومة الوفاق لم تألُ جهدًا للاستعداد لذلك، سواء ما بعد سرت أو على تخوم بوقرين ومصراتة “.

كما علّق على احتماليّة أن يكون هناك تنسيق مع الرئاسيّ و حكومة الوفاق لاستكمال عمليّة “بركان الغضب” و إخراج من وصفهم بـ “المرتزقة” الموجودين في الحقول النفطية قائلًا:

“هذه الخطوة ليست رهينة لقراراتنا نحن أو لقرارات الرئاسيّ منفردًا، القضية الآن تدخّلت فيها أطراف دوليّة وتشابكت الأطراف المختلفة، بالإضافة لوجود حليف لنا ( تركيا ) نتشاور معه ونتخذ معه الخطوات التي نراها مناسبة. القضيّة متعدّدة الأطراف لكن نحن وحكومة الوفاق لن نتوانى عن اتّخاذ الخطوة الكفيلة في تطهير ليبيا والحقول النفطية”.

وأردف: “كمجلس نوّاب ليس لدينا اتصال مباشر مع تركيا، لكن الحكومة والمجلس الرئاسي هما المعنيان بالأمر، لأنّه يعتبر أمرًا تنفيذيًا من اختصاص رئاسة الأركان، أعتقد أنّ فرض حالة القوّة القاهرة على المنشآت النفطيّة لن ترفع إلا بتحرير الموانئ ووقوعها تحت سيطرة القوات التابعه للوفاق”.

وحمّل المسؤولية الكاملة في حال وقوع انفجار كبير مشابه لإنفجار بيروت، للجهة التي جلبت المرتزقة و القوّات الدخيلة إلى ليبيا وأوصلها لهذه المرحلة وذلك على حد زعمه.

أما فيما يتعلق باتفاق صخيرات قال الجازوي إنه إتفاق بين أطراف ليبيّة برعاية دوليّة وهذه الرعاية هدفها مصالحهم دون الاهتمام بارواح المواطنين والشأن الليبي، معتبرًا أن الصراع الحاليّ كشّر عن أنيابه وأفصح عن أدوات أخرى و متصارعين آخرين أصبح وجودهم بصورة مباشرة بعد أن كانوا على طاولة الصراع السياسي بين هذه القوى.

واختتم حديثه مستبعدًا أن تقوم هذه القوّة الدوليّة بإدانة أدواتها المتواجدة بل ستستخدمها لتمتلك أدوات أكبر للتفاوض و الحصول على مكاسب أكبر ، وذلك بحسب قوله.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يامتخلف عقليا حلوفك التركى يعرف نتيحة اخر حرب بين الجيش المصرى والتركى فى نصبين

    بلغت خسائر العثمانيين في معركة نصيبين نحو أربعة آلاف قتيل وجريح، وكان من قتلاهم بعض القواد والضباط، وأسر منهم بين 12.000 إلى 15.000 أسير، واستولى المصريون على نحو 20.000 بندقية و44 مدفعاً، واستولوا في اليوم التالي على 30 مدفعاً في حصن (بيرةجك) وكذلك استولوا على خزانة الجيش التي لم يتمكن العثمانيون من أخذها عند الهزيمة، وكان بها من النقد ما قيمته ستة ملايين فرنك.

    أما الجيش المصري فقد بلغت خسائره نحو 40.000 بين قتيل وجريح.

    قضت هذه الواقعة على قوة الدولة العثمانية الحربية، وأنقذت مصر من الخطر الذي كان يتهددها من ناحية تركيا، وكان فيها أكبر انتصار حازه الجيش المصري في حروبه مع تركيا، وهي أعظم الوقائع التي خاض غمارها من جهة أهميتها الحربية ونتائجها السياسية، أما من الوجهة الحربية فهي تفوق المعارك الأخرى في عظم الجهود والخسائر التي بذلت فيها، وأما من الوجهة السياسية فلأنها حفظت استقلال مصر، وكانت له بمثابة السياج الذي صانه من الحظر، فلو أن الدولة العثمانية فازت في هذه المعركة لاستمرت في زحفها على سوريا ثم على مصر، ولقضت على استقلال مصر وردتها ولاية عثمانية لا تمتاز عن سائر ولايات السلطنة العثمانية في شئ.

    وهذه الواقعة تشبه أن تكون كواقعة جيماب التي فازت فيها جيوش الثورة الفرنسية على الجيش النمسوي وانقذت فرنسا من خطر الغارة عليها وصانت كيانها، وكذلك كان شان واقعة نصيبين بالنسبة لمصر.
    وفاة السلطان محمود

    توفى السلطان محمود في أول يوليو سنة 1839 قبل ان يبلغه نبأ انكسار جيشه، اذ كان على فراش الموت، فأسلم الروح دون ان يعلم بالطامة التي حلت بالجيش العثماني في تلك الواقعة الفاصلة، وخلف بعده السلطان عبد الحميد في الوقت الذي تزلزلت فيه قوائم السلطنة من ضربات مصر، ولم تكن سن السلطان الجديد تتجاوز السابعة عشر، فلم يدر كيف ياخذ في أمره ولا كيف يتجه بين العواصف التي هبت على عرشه.
    تقدم ابراهيم پاشا

    أما ابراهيم پاشا فانه استمر في تقدمه عقب انتصاره، واحتل بيرةجك على ضفة نهر الفرات اليسرى ثم عينتاب ومرعش واورفه.
    تسليم الأسطول التركي

    وأعقب هذه المعكرة كارثة أخرى اصابت تركيا في اسطولها، وذلك انه لما بدات الحركات العدائية الاخيرة بين مصر وتركيا صدرت الاومر للاسطول التركي بالتحرك من بوغاز الدردنيل بقيادة القبودان أحمد باشا فوزي لمنازلة العمارة المصرية، ولكن فرنسا وانجلترا ارسلتا بعض السفن لمنع التصادم بين الاسطولين تنفيذا للخطة التي كان عليها العمل بينهما من الحيلولة بين تصادم مصر وتركيا.

    ولما هزم الجيش التركي في واقعة نصيبين وتولى السلطان عبد المجيد وراى دعائم عرشه تتزلزل امام فتوحات الجيش المصري، جنح للسلم، فبعث برسول يدعى عاكف أفندي الى مصر يعرض على محمد علي باشا عقد هدنة يمكن في خلالها اجراء المفاوضات للاتفاق على حل يرضي الطرفين، وعهد اليه ان يامر فوزي باشا قائد العمارة التركية ان يعود الى الاستانة ولكن فوزي باشا كان قلقا على مركزه بعد موت السلطان محمود، اذ كان مقربا لديه ولدى اختصاص به، فلما خلفه السلطان عبد المجيد عين خسروا باشا صدرا اعظم، وكان بينه وبين فوزي باشا عداء قديم، فعظمت وساوس فوزي باشا، (ظن ان استدعاءه الى الاستانة لم يكن الا لعزله او لقتله، وزين له وكيله عثمان باشا ان يلتجئ الى محمد علي باشا خصم خسروا باشا القديم ويسلمه الاسطول التركي باكمله هدية خالصة، فينال منه المكافاة وحسن الجزاء، فاصغى فوزي باشا لهذا المشورة التي تنطوي في ذاتها على الخيانة والدناءة، واقلع بالعمارة التركية وخرج بها من الدردنيل ومضى الى الاسكندرية ، وكانت هذه العمارة على شان من القوة، مؤلفة من تسع بوارج كبيرة (غلايين) واحدى عشرة سفينة من نوع الفرقاطة، وخمس من نوع الكورفت، وعلى ظهرها 16107 من الملاحين، والايان من الجنود يبلغ عددهم 5000 فيكون الجميع 21.107.

    فلما وصل فوزي باشا على راس هذه العمارة الىرودس ارسل وكيله الى محمد علي باشا بمصر يخبره بعزمه، فابتهج محمد علي بهذه الفرصة السعيدة ابتهاجا عظيما، وانفذ رسولا على السفينة البخارية النيل ليبلغه سروره مما اقدم عليه، ثم اقلعت الدوننمة العثمانية من رودس بقيادة فوزي باشا وبلغت الاسكندرية، وكانت الدوننمة المصرية خارج البوغاز لاجراء التمرينات البحرية بقيادة الاميرال مصطفى مطوش باشا، فدخلت الدوننمتان الى الميناء معا، وعدد سفنها نحو بخمسين سفينة حربية تقل نحو ثلاثين الف مقاتل، وعليها نحو ثلاثة الاف مدفع، فكان منظر دخول تلك العمارة الضخمة الى ميناء الاسكندرية يملا القلب جلالا وروعة، وصارت مصر بهذه القوة البحرية المزدوجة اقوى دولة بحرية في البحر الابيض المتوسط.

    ولما علم جنود الاسطول العثماني بالامر، وكان مكتوما عنهم الى ذلك اليوم، هرب بعضهم على الصنادل وعادوا الى الاستانة.

    وتسلم محمد علي باشا هذا الأسطول الضخم، فكان لهذا الحادث تاثير كبير في سير المسالة المصرية، لان تسليم الاسطول التركي الى مصر بعد انتصارها في معركة نصيبين جعل كفتها الراجحة على تركيا في البر والبحر، وبلغت مصر في ذلك الحين اوج قوتها على عهد محمد علي.

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  • لا تقول حليفنا التركي فالواقع يحكي غير ذلك والصحيح ان تقول مستعمرنا التركي حتي ترجع الأمور الي نصابها ولكن كونك منضم لحزب أخوان المجرمين فأنت كاذب كأي اخواني مرتبته كلب اردوغاني لا اكثر ولا أقل

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  • هنا القاهرة عاصمة خير اجناد الارض
    التاريخ بيقول ان الجيش المصرى الذى تدرب على يد الجيش العثمانى ايام ماكانت مصر ولاية عثمانية رفض ان يكون تابعا للسلطان العثمانى وحارب الجيش المصرى الجيش العثمانى مرتين انتصر فيهما
    وكما ورد فى موقع وكيبديا
    معركة قونية
    جزء من الحرب المصرية – العثمانية الأولى
    معلومات عامة
    التاريخ 21 ديسمبر 1832
    الموقع قونية ، الإمبراطورية العثمانية
    النتيجة انتصار المصريين
    المتحاربون
    الدولة العثمانية
    مصر
    القادة
    رشيد محمد خوجة باشا(أُسر)
    إبراهيم باشا
    القوة العثمانية
    53,000 رجل

    100 بندقية
    المصرية
    15,000 رجل

    48 بندقية
    الخسائر العثمانية
    3,000 قتلى

    5,000 أسرى
    الخسائر المصرية
    262 قتلى

    530 جرحى
    نتيجة المعركةعدل

    انتهت المعركة بهزيمة الجيش العثماني، ودام القتال فيها سبع ساعات، إذ بدأت ظهراً وانتهت بعد غروب الشمس بساعتين، وكانت معركة قونيه نصراً مبينا لجيش محمد على وصفحة فخار في تاريخ جيش محمد على الحربى، ولقد كانت من المعارك الفاصلة في حروب محمد على لأنها فتحت أمام إبراهيم باشا طريق الأستانة، إذ أصبح على مسيرة ستة أيام من البسفور، وكان الطريق إليها يخلو من أي قوات تعترض زحفه، فلا جرم أن ارتعدت فرائض السطان محمود بعد هذه الواقعة إذ رأى قوائم عرشه تتزلزل أمام ضربات جيش محمد على وانتصاراته المتوالية.

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