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«لافروف» يبحث مع نظيره الألماني الأزمة الليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف سيبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس غدا عددا من الملفات الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والأزمة الليبية والوضع في سوريا.

وأفاد بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتبادل الوزيران الروسي والألماني خلال لقائهما غدا الثلاثاء في موسكو وجهات النظر حول مجموعة كاملة من القضايا في العلاقات الروسية الألمانية.

وأضاف “لافروف وماس سيناقشان الموضوعات الدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك تسوية الصراع الأوكراني الداخلي والأزمة الليبية والوضع في سوريا”.

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ألمانيا الأزمة الليبية روسيا سيرجي لافروف هايكو ماس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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