الدغيس: ليبيا في المرحلة الرابعة وهناك اتجاه للتعايش مع فيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

10 August, 2020

سلط عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التوعية والتثقيف بجامعة طرابلس، أ.د. إبراهيم الدغيس، الضوء على دخول ليبيا إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء كورونا، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستتطلب التعايش مع الفيروس والتقيد بالإجراءات الاحترازية المعروفة من حيث التباعد الجسدي ولبس الكمامات وتطهير اليدين.

وأوضح الدغيس، في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، أن هناك بعض النقاط التفاؤلية التي من الضروري تسليط الضوء عليها، قائلا “من المتوقع أن يكون هناك علاجات للحالات المرضية بالكورونا قبل انتاج اللقاحات منها انتاج الأجسام المضادة. لقد تمكن العلماء الآن من استنساخ نوع الأجسام المضادة (Monoclonal Antibodies) ويظهر بأنها فعالة من الناحية العلاجية والوقاية من العدوى. وهذه الأجسام المضادة تعمل من خلال مهاجمة البروتين الشائك (Spike Protein) لفيروس كورونا، وهو البروتين الموجود على سطح الفيروس وهو مهم جدا لدخول فيروس الكورونا إلى داخل الخلايا. ومن المعروف أن الفيروسات قد تستطيع العيش خارج الجسم مدة محددة من الزمن ولكنها لا تتكاثر إلا داخل الخلايا. وإذا نجح العلماء في انتاج هذه الأجسام المضادة فهي ستلتصق بالبروتين الشائك وبالتالي فإن الفيروس لن يتمكن من الالتصاق والدخول للخلية وبالتالي لن يتكاثر الفيروس داخل الجسم ولن يظهر المرض”.

وتابع، “حاليا الشركات تعمل على تصنيع اختبارات سريعة بالكشف على الفيروس في اللعاب، وهذه الاختبارات سريعة ومنخفضة التكلفة. هذه الاختبارات تشبه اختبارات الحمل وتجرى في المنزل. تخيل وجود اختبار يمكنك إجراؤه في المنزل كل يوم، والذي يمنحك نتيجة في غضون بضع دقائق بعد البصق في قنينة، وهذا الاختبار تكلفته في حدود (1) إلى (5) دولارات فقط. مثل هذا الاختبار سيغير قدرتنا على إبطاء تفشي وانتشار المرض حيث يسهل عملية الاكتشاف المبكر للمرض. هذه الاختبارات قد لا تكون دقيقة تماما ولكنها تساعد من حيث سرعة التشخيص… انتهى الجدال أخيرا فالكمامات تعمل وتقي من العدوى إلى حد كبير. فارتداء الكمامات على مستوى العالم بدأ في الظهور، مع ضرورة التباعد الجسدي وتطهير اليدين… ما زلنا لا نعرف لماذا تكون مناعة بعض الأشخاص أفضل من غيرهم، أو لماذا ينشر البعض المرض إلى كثيرين بينما لا ينشره آخرون على الإطلاق. هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن تعرض الإنسان سابقا لفيروسات الكورونا الأخرى المسببة لنزلات البرد وليس فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض الكوفيد، قد يلعب دورا وقائيا لبعض الأشخاص. هناك العديد من الدراسات تشير إلى أن من 20 إلى 50% من الأشخاص الذين لم يتعرضوا أبدا لفيروس كورونا الجديد في السابق لديهم خلايا مناعية تعرف باسم خلايا الذاكرة التائية (Memory T cells) في أجسامهم التي تتفاعل مع هذا الفيروس الجديد وتمنع ظهور المرض. هذه الخلايا المناعية يمكن أنها قد تكونت بسبب الإصابة بفيروسات الكورونا الأخرى المسببة لنزلات البرد وليس فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض الكوفيد”.

وأضاف، “تجارب انتاج اللقاحات لاتزال جارية، وقد أفادت بعض الشركات أنها قد تكون قادرة على انتاج وتقديم جرعات من اللقاح بحلول شهر أكتوبر المقبل. من المهم معرفة أن هذه اللقاحات قد تكون ناجحة وقد لا تنجح، ولكن حقيقة أن التجارب السريرية في المرحلة المبكرة تظهر علامات إيجابية فهذا أمر مشجع. كما وجب التنويه إلى أنه إذا تم انتاج لقاح في غضون 12 شهر، فسيكون هذا أسرع لقاح يتم تطويره على الإطلاق. الأهم أن نأخذ بالأسباب من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغير ذلك من سبل الوقاية ولكن يجب ألا ننسى مسبب الأسباب ألا وهو الله سبحانه وتعالى، فنلجأ إليه بالتضرع والدعاء بأن يرفع عنا الوباء “فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين””.