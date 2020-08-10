شركة الكهرباء «طرابلس»: إطفاء عام للتيار في المنطقتين الغربية والجنوبية

أكدت الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، حدوث إطفاء عام في المنطقتين الغربية والجنوبية.

ذكرت ذلك اللجنة الإعلامية بالشركة، في بيان مقتضب لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل، حول طبيعة العطل أو السبب الذي أدى إلى وقوع الإطفاء العام.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس الأحد، تواصل أعمال صيانة خط الجنوب الهضبة رقم 1و2 جهد 220 ك. ف من قبل دائرة صيانة خطوط الجهد الفائق طرابلس.

وأوضحت أن أعمال الصيانة، شملت فك البرج رقم ” 8 ” الذي تعرض للسقوط بجنوب العاصمة طرابلس، كما تم البدء في عملية صيانة خط الشرق / التبه والشرق / أبوعرقوب جهد 220 ك. ف.

وأشارت إلى أن ذلك تم بالتنسيق والتعاون مع دوائر التوزيع التابعة لمنطقة عين زارة لفصل وإنزال أسلاك الجهد المنخفض التي تمر تحت مسارات خطوط الجهد الفائق 220 ك.ف.