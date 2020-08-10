ليبيا الان

اتفاقية بين «الكبير» و«باشاغا» لـ«مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال»

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

وقع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال رئيس ما تعرف بـ”اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”، وفتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، ما سموها “اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين”.

ذكر بيان لـ”مصرف ليبيا المركزي” أن: “هذا التوقيع تتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقده يوم الاربعاء الماضي، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هههه رؤوس الفساد من الاخوان المفسدين سيحاربوا الفساد كيف هو حاميها حراميها انتم اول من يستحقوا ان يرجموا فى ميدان الشهداء بنعال اهالى طرابلس
    قال تعالى :-
    يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)

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  • مش ناقص لكم غير ضم فاسد السراق وخانب المشرى والحيوان صوان وصنع الشيطان والزبالة سيالة لتصبحوا شلة ابليس ربنا يجمعكم فى الدرك الاسفل من النار .
    فعل يتصور الكبير ان سيفلت من القصاص العادل بعد نهب اموال الشعب الليبى واعطاء وديعة بدون فوائد اربع سنين للسلطان العثمانى تجعل خسارة الشعب الليبى ما يعادل نصف قيمتها اى 4 مليار دولار فوائد مستحقة !!!

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  • كل الأجهزة الامن والرقابة تعلم ان المدعو ياش اغا متورط في حماية مجرمين وسماسرة ما يسمون أنفسهم” السوق السوداء او السوق الموازي ”
    وهم من يعبثون بمصالح الدولة ومصلحة المواطن العادي –
    من تزوير ومنح جوازات سفر لأشخاص غير ليبيين وتجارات غير مشروعة مما يسمون انفسهم تجارة حرة ..!! وكل هذا منافي للقوانين الوطنية والقضائية .
    لا يعتقد الليبيين ان المدعو باش اغا يصلح للعمل في ادارة الامن الداخلي – وهو يتستر على المفسدين القابعين في مصراتة –
    الأجهزة الامن قاموا بتفتيش سيارات جديدة قادمة من ميناء مصراتة فتم العثور على مخدرات وحبوب مخدرة داخل لوحات قيادة السيارة –
    وكذلك تهريب الاموال من مالطا وتونس عملة اليورو وإدخالها للبنوك – وعدم دفع مستحقات القروض والاعتمادات التي تحصل عليها تجار الأزمات في القطاعات الخاصة والإسواق الخاصة .
    وهذا السبب الرءيسي في تراجع الدينار امام العملات الاخرى . وشح الاموال قي المصارف الليبية .

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