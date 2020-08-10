ميناء الخمس يستقبل شحنات من الحبوب والسماد والإسمنت

استقبل ميناء الخمس البحري خلال الساعات الماضية السفينة “ابيك تايجر” التابعة للوكيل الملاحي الخيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 20 ألف طن من السكر المكيس.

كما وصلت إلى أرصفة الميناء السفينة “جوهر شالينجر” التابعة لوكالة الشرق للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها نحو 1000 طن من الإسمنت الأبيض وأكثر من 4 آلاف طن من السماد.

وأظهرت البيانات التي نشرتها إدارة ميناء الخمس البحري أنه استقبل السفينة “نيو سهام” التابعة للوكيل الملاحي مدوين للتوكيلات الملاحية محملة بنحو 19 ألف طن من القمح إلى جانب 11 ألف طن من الشعير، وشهد ميناء الخمس فترة تجارية نشطة بدخول السفن التجارية المتنوعة إلى أرصفته.

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