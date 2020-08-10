«النهر الصناعي»: انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك بسبب خروج الآبار بالكامل من الخدمة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، في إيجاز صحفي، انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة الأمر الذي سيترتب عنه إنقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الإستهلاك على طول مساري المنظومة.

كان “الجهاز” أعلن أمس الأحد، عن قيام مجهولين بالاعتداء على أحد آبار الحقل الغربي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة نهائياً بسبب حجم الاعتداء والتخريب الذي طاله.

وأكد جهاز النهر، في بيان له عبر صفحته بفيسبوك، أمس الأحد، أن الاعتداءات على حقول الآبار لا تزال مستمرة، حيث أبلغ فريق المراقبة بالحقول اليوم الأحد قيام مجهولين بالاعتداء على البئر (219) بالحقل الغربي.

وأضاف، أن الاعتداء على البئر نتج عنه خروجه عن الخدمة نهائياً بسبب حجم الاعتداء والتخريب الذي طاله.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء يضاف إلى قائمة الاعتداءات التي وصل العدد الإجمالي بها إلى (149) بئرا، وذلك رغم المطالبات المستمرة للجهات المعنية بالدولة بضرورة توفير الحماية للحقول.

وعبر الجهاز عن أسفه لعدم استجابة الجهات المعنية للمطالبة بحماية الآبار، وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية على الأرض تحد من هذه الاعتداءات.

وشدد على أن تكرار استمرار هذه الاعتداءات ستعرقل جهود الأستمرار بعمليات التشغيل وتدفق المياه لمناطق الاستهلاك، مشيرا إلى أن ملف الاعتداءات، يعد الأكثر خطورة على الأمن المائي الوطني، لهذا بات ضرورة وطنية استراتيجية ملحة لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل لأي إجراءات من شأنها وقف هذا العبث بالمشروع.