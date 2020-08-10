الداخلية والمركزي يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد

وقع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء إدارات الوزارة والمصرف.

وكان مصرف ليبيا المركزي وافق في وقت سابق على التعاون مع شركة تدقيق مختصة لمراجعة وفحص وتدقيق كافة الحسابات لتطبيق مبدأ الشفافية.

من جهتها أبدت وزارة داخلية الوفاق، موافقتها للقيام بنفس الخطوة لمراجعة كافة حساباتها وعقودها.