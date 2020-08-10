ليبيا الان

اتفاق تعاون بين «داخلية» الوفاق و«المركزي» في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وقع محافظ المصرف المركزي في طرابلس رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب  الصديق الكبير ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا اليوم الإثنين اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الارهاب، بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين.

ويأتي هذا التوقيع تتويجا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الأربعاء الماضي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الأربعاء الماضي خلص إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين ثلاث جهات في الدولة من أجل ضمان التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تمثل التزاما من الدولة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اذا لم تستحى فافعل ما شئت
    ينقص توقيعكم فاسد السراق ليكتمل الثلاثى ربع دستة اشرار ومن يكافح فسادكم انتم ويسترد المليارات التى لهفها المعتوه منكم
    قال تعالى :-
    يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)

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