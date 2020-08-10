اتفاقية بين “مركزي طرابلس” وداخلية الوفاق لمكافحة الفساد

الكبير وباشاغا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الكبير وباشاغا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
تحالف بين ايليس وابولهب لمحاربة الفساد كيف وانتم اصل الفساد 12 مليار دولار ياحمار ذهبت لدعم الليرة التركية منها 8 مليار وديعة بلا فوائد اربع سنوات عائدها وحده نصف قيمتها اى اربعة مليارات دولار يحتاجها الغلابة من الشعب الليبى وهل تتصوروا انكم ستخدعوا الناس ونسيتم ان وصفكما ورد فى قوله تعالى :-
.يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)
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